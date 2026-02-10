Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

    ИКТ
    • 10 февраля, 2026
    • 14:37
    Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

    Американская компания Amazon.com Inc. планирует запустить маркетплейс контента для ИИ.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По их словам, дочерняя Amazon Web Services (AWS) распространила среди топ-менеджеров паблишинговых компаний слайды с упоминанием такого маркетплейса.

    Рассказывая о продуктах, которые издатели могут использовать в бизнесе, AWS на слайдах группирует маркетплейс со своими основными ИИ-инструментами, включая Bedrock и Quick Suite.

    На такой площадке издатели смогут продавать контент разработчикам ИИ-сервисов, которые нуждаются в нем для обучения моделей или генерации ответов на запросы пользователей.

    В Amazon отказались давать конкретные комментарии по данной информации.

    Microsoft на прошлой неделе сообщила, что работает над маркетплейсом издательского контента (Publisher Content Marketplace, PCM), где паблишинговые компании смогут указывать условия использования их материалов в контексте ИИ.

    Amazon AWS искуственный интеллект маркетплейс
    Ты - Король

    Последние новости

    14:53

    Азербайджан и Иордания нацелены на укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества

    Бизнес
    14:48

    Глава Администрации судоходства Украины заявил об отставке

    Другие страны
    14:42

    СМИ: Греция и Мальта не поддержали запрет на транспортировку нефти из РФ

    Другие страны
    14:41
    Фото

    В Лянкяране мать близнецов родила тройню

    Внутренняя политика
    14:37

    Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

    ИКТ
    14:34

    В Исполнительное управление по городу Гянджа назначен начальник

    Внутренняя политика
    14:31

    Налоговые поступления в Нахчыване за январь выросли на 7,3%

    Финансы
    14:28

    Багаи: Иран и США достигли консенсуса по продолжению дипломатического процесса

    Другие страны
    14:11

    ISB подготовило новые проекты по обязательному страхованию пассажиров

    Финансы
    Лента новостей