Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

Американская компания Amazon.com Inc. планирует запустить маркетплейс контента для ИИ.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их словам, дочерняя Amazon Web Services (AWS) распространила среди топ-менеджеров паблишинговых компаний слайды с упоминанием такого маркетплейса.

Рассказывая о продуктах, которые издатели могут использовать в бизнесе, AWS на слайдах группирует маркетплейс со своими основными ИИ-инструментами, включая Bedrock и Quick Suite.

На такой площадке издатели смогут продавать контент разработчикам ИИ-сервисов, которые нуждаются в нем для обучения моделей или генерации ответов на запросы пользователей.

В Amazon отказались давать конкретные комментарии по данной информации.

Microsoft на прошлой неделе сообщила, что работает над маркетплейсом издательского контента (Publisher Content Marketplace, PCM), где паблишинговые компании смогут указывать условия использования их материалов в контексте ИИ.