Военнослужащие Азербайджана и Турции обсудили вопросы защиты от оружия массового поражения

В Баку состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Турции, направленная на расширение возможностей в сфере защиты от оружия массового поражения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Генерал-лейтенант Азер Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией, основанные на братстве и дружбе, стремительно развиваются и в военной сфере, выходя на уровень стратегического партнерства.

Стороны также затронули ход работ в военной, военно-технической и других сферах и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.