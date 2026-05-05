Военнослужащие Азербайджана и Турции обсудили вопросы защиты от оружия массового поражения
Армия
- 05 мая, 2026
- 19:01
В Баку состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Турции, направленная на расширение возможностей в сфере защиты от оружия массового поражения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Генерал-лейтенант Азер Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией, основанные на братстве и дружбе, стремительно развиваются и в военной сфере, выходя на уровень стратегического партнерства.
Стороны также затронули ход работ в военной, военно-технической и других сферах и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
