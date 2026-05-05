    Военнослужащие Азербайджана и Турции обсудили вопросы защиты от оружия массового поражения

    Армия
    • 05 мая, 2026
    • 19:01
    В Баку состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Турции, направленная на расширение возможностей в сфере защиты от оружия массового поражения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

    Генерал-лейтенант Азер Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией, основанные на братстве и дружбе, стремительно развиваются и в военной сфере, выходя на уровень стратегического партнерства.

    Стороны также затронули ход работ в военной, военно-технической и других сферах и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Министерство обороны Азербайджана Оружие массового поражения Турция Азер Алиев
    Azərbaycanla Türkiyə hərbçiləri kütləvi qırğın silahlarından mühafizə ilə bağlı müzakirələr aparıb

