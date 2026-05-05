В Шеки прошел фестиваль WUF13

В Шеки был проведен фестиваль WUF13 с целью повышения осведомленности жителей и гостей города о 13-й сессии Всемирного форума городов.

Как сообщает северо-западное бюро Report, общественная программа мероприятия прошла при участии главы Шекинской городской исполнительной власти Эльхана Усубова, официальных лиц и городской общественности.

В рамках интерактивной программы с участием тысяч участников были организованы конкурсы с вопросами на тему WUF13 и градостроительства, а также об архитектурных памятниках города Шеки. Участникам, давшим правильные ответы, были вручены подарки.