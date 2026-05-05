В Шеки прошел фестиваль WUF13
Внутренняя политика
- 05 мая, 2026
- 19:11
В Шеки был проведен фестиваль WUF13 с целью повышения осведомленности жителей и гостей города о 13-й сессии Всемирного форума городов.
Как сообщает северо-западное бюро Report, общественная программа мероприятия прошла при участии главы Шекинской городской исполнительной власти Эльхана Усубова, официальных лиц и городской общественности.
В рамках интерактивной программы с участием тысяч участников были организованы конкурсы с вопросами на тему WUF13 и градостроительства, а также об архитектурных памятниках города Шеки. Участникам, давшим правильные ответы, были вручены подарки.
Последние новости
20:37
Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНОАрмия
20:20
Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победитьДругие страны
20:11
Видео
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood AzerbaijanВнутренняя политика
20:07
Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по КраматорскуДругие страны
19:54
США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливеДругие страны
19:43
В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военныхДругие страны
19:32
Фариз Рзаев: Политический диалог между Баку и Варшавой демонстрирует устойчивую динамикуВнешняя политика
19:25
Радомский: Польша нацелена на укрепление политических и экономических связей с АзербайджаномВнешняя политика
19:22
Фото