Налоговые поступления в Нахчыване за январь выросли на 7,3%
Финансы
- 10 февраля, 2026
- 14:31
Поступления в бюджет Нахчыванской Автономной Республики по линии Государственной налоговой службы в январе этого года составили 17,6 млн манатов налогов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В прошлом месяце поступления от негосударственного сектора в автономной республике составили 13,7 млн манатов (+22,3%).
В отчетный период поступления по взносам на страхование от безработицы в Нахчыване выросли на 3,5%, до 235,9 тыс. манатов.
