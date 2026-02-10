Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Налоговые поступления в Нахчыване за январь выросли на 7,3%

    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 14:31
    Налоговые поступления в Нахчыване за январь выросли на 7,3%

    Поступления в бюджет Нахчыванской Автономной Республики по линии Государственной налоговой службы в январе этого года составили 17,6 млн манатов налогов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В прошлом месяце поступления от негосударственного сектора в автономной республике составили 13,7 млн манатов (+22,3%).

    В отчетный период поступления по взносам на страхование от безработицы в Нахчыване выросли на 3,5%, до 235,9 тыс. манатов.

    Нахчыванская Автономная Республика бюджет налоговые поступления
    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 7 %-dən çox artıb
