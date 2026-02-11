WSJ: США направят в Нигерию 200 военных для помощи в борьбе с террористами
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 07:30
Соединенные Штаты планируют направить в Нигерию 200 военнослужащих для обучения правительственных сил.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и нигерийских официальных лиц.
По их словам, военные США прибудут в Нигерию в ближайшие недели для "обучения и оказания технической поддержки нигерийским войскам в борьбе с террористами". Отмечается, что они помогут местным силам использовать разведданные для определения целей военных ударов. При этом американские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях.
Последние новости
07:30
WSJ: США направят в Нигерию 200 военных для помощи в борьбе с террористамиДругие страны
07:02
В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человекДругие страны
06:55
У юго-западных берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
06:23
Названы страны, которые в прошлом году вложили в Боснию и Герцеговину больше всего инвестицийДругие страны
05:46
Минфин США разрешил поставки в Венесуэлу технологий для разведки нефти и газаДругие страны
05:10
Президент Колумбии сообщил о готовившейся попытке покушения на негоДругие страны
04:49
Посол России в Сербии: Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с СербиейДругие страны
04:21
NYT: США могут разрешить ХАМАС сохранить стрелковое оружие на некоторое времяДругие страны
03:57