WSJ: США направят в Нигерию 200 военных для помощи в борьбе с террористами

Соединенные Штаты планируют направить в Нигерию 200 военнослужащих для обучения правительственных сил.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и нигерийских официальных лиц.

По их словам, военные США прибудут в Нигерию в ближайшие недели для "обучения и оказания технической поддержки нигерийским войскам в борьбе с террористами". Отмечается, что они помогут местным силам использовать разведданные для определения целей военных ударов. При этом американские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях.