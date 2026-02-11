Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    У юго-западных берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

    • 11 февраля, 2026
    • 06:55
    У юго-западных берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у юго-западного побережья острова Савайи, принадлежащего Самоа.

    Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

    По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 85 км к юго-западу от острова, на котором проживают свыше 43 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.

    О возможных жертвах или разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

