У юго-западных берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 06:55
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у юго-западного побережья острова Савайи, принадлежащего Самоа.
Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 85 км к юго-западу от острова, на котором проживают свыше 43 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.
