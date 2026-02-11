У юго-западных берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у юго-западного побережья острова Савайи, принадлежащего Самоа.

Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 85 км к юго-западу от острова, на котором проживают свыше 43 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 72 км.

О возможных жертвах или разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.