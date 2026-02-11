Samoa sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ baş verib
- 11 fevral, 2026
- 08:29
Samoanın Savayi adasının cənub-qərb sahillərində 5,7 bal maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avstraliyanın Dövlət Geologiya Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri adadan 85 kilometr cənub-qərbdə, 43 mindən çox insanın yaşadığı ərazidə, ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.
İtki və ya dağıntı barədə məlumat verilmir, sunami təhlükəsi barədə elan olunmayıb.
