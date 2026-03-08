İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    08 mart, 2026
    06:21
    ABŞ İngiltərəyə dörd ədəd B-1 bombardmançı təyyarə göndərib

    ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus dörd "B-1 Lancer" strateji bombardmançı təyyarəsi İrana qarşı növbəti zərbələrə hazırlıq məqsədilə İngiltərənin cənub-qərbindəki Ferford Hərbi Hava Qüvvələri bazasına yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.

    Bombardmançı təyyarələrdən biri martın 6-da Britaniya aviabazasına çatıb, daha üç təyyarə isə martın 7-də yenidən yerləşdirilib. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi "B-1" təyyarəsinin ölkəyə gəlişini təsdiqləyib. Məlumatda deyilir: "ABŞ, İranın bölgəyə raket atmasının qarşısını almaq və Britaniya vətəndaşlarının həyatını təhlükəyə atmamaq üçün ölkənin bazalarından xüsusi müdafiə əməliyyatları üçün istifadə etməyə başlayıb".

    Amerika tərəfinin "yaxın günlərdə" İrana zərbə endirmək üçün Ferford Hərbi Hava Qüvvələri bazasından döyüş uçuşları həyata keçirməyə başlaması gözlənilir.

