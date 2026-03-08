Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 03:35
    Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

    Четыре стратегических бомбардировщика B-1 Lancer ВВС США были переброшены на авиабазу Фэрфорд на юго-западе Англии в рамках подготовки к нанесению новых ударов по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian.

    По ее информации, один из бомбардировщик прибыл на британскую авиабазу 6 марта, еще три самолета были передислоцированы 7 марта. Минобороны Великобритании подтвердило прибытие B-1 на территорию королевства.

    "Соединенные Штаты начали использовать британские базы для конкретных оборонительных операций по недопущению запуска Ираном ракет в регионе, которые подвергают риску жизни британских граждан", - сказано в заявлении военного ведомства. Предполагается, что американская сторона начнет проводить боевые вылеты с базы Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану "в ближайшие дни".

    бомбардировщик B-1 Lancer удар по Ирану США Фэрфорд
    ABŞ İngiltərəyə dörd ədəd "B-1" bombardmançı təyyarə göndərib
    Ты - Король

    Последние новости

    08:12

    Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

    Другие страны
    07:44

    КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами

    Другие страны
    07:07

    Австралия рассматривает просьбы об оказании помощи странам, подвергшимся атакам со стороны Ирана

    Другие страны
    06:27

    В результате удара по отелю в Бейруте число погибших достигло четырех человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:22

    Трамп высказался о вероятном вмешательстве России в войну в Иране

    Другие страны
    05:51

    Саудовская Аравия сбила БПЛА, летевший в дипломатический квартал в Эр-Рияде

    Другие страны
    05:35

    В США заявили об иранской операции "Безумец"

    Другие страны
    05:19

    У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв

    Другие страны
    04:20

    Кувейт: Иранские БПЛА атаковали резервуары с топливом в аэропорту

    Другие страны
    Лента новостей