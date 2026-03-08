İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İran ordusu Küveytdəki ABŞ bazasına raketlər atıb

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 08:21
    İran ordusu Küveytdəki ABŞ bazasına raketlər atıb

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) Küveytdəki Arifcan bazasında yerləşən Amerika qoşunlarının cəmləşdiyi əraziyə raket hücumu edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə INA agentliyi məlumat yayıb.

    Vurğulanıb ki, Arifcan bazasındakı Amerika kontingentinə yüksək dəqiqlikli raketlərlə bir neçə zərbə endirilib.

    Hücum nəticəsində mümkün maddi ziyan və ya tələfat barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur.

    КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами
    IRGC says it launched missile attack against US forces in Kuwait

