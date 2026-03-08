İran ordusu Küveytdəki ABŞ bazasına raketlər atıb
Digər ölkələr
- 08 mart, 2026
- 08:21
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) Küveytdəki Arifcan bazasında yerləşən Amerika qoşunlarının cəmləşdiyi əraziyə raket hücumu edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə INA agentliyi məlumat yayıb.
Vurğulanıb ki, Arifcan bazasındakı Amerika kontingentinə yüksək dəqiqlikli raketlərlə bir neçə zərbə endirilib.
Hücum nəticəsində mümkün maddi ziyan və ya tələfat barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
07:42
Kim Çen Inın bacısı: ABŞ-Cənubi Koreya birgə hərbi təlimləri regional sabitliyə xələl gətirirDigər ölkələr
07:16
Ağ Evin telefon dinləmələrini ifşa edən Niksonun köməkçisi vəfat edibDigər ölkələr
06:50
ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: Əfqanıstana yardım qiymətləndirilməlidirDigər ölkələr
06:14
Kolumbiyanın hakim partiyası Senatda çətinliklərlə üzləşə bilərDigər ölkələr
05:42
Tramp: ABŞ İrana 20 dəfə daha güclü zərbə endirəcəkDigər ölkələr
05:09
ABŞ Prezidenti Kubaya xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
04:33
İtaliya sahillərində güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
04:12
"The Jerusalem Post": "Hizbullah" uzunmüddətli hərbi kampaniyaya hazırlaşırDigər ölkələr
03:37