КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 07:44
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о ракетной атаке по скоплению американских военных на базе США в Кувейте Арифджан.
Как передает Report, об этом сообщило агентство INA.
Согласно утверждению КСИР, "несколько ударов было нанесено высокоточными ракетами по американскому контингенту на базе Арифджан". О возможном материальном ущербе или пострадавших в результате налета информация пока не приводится.
07:44
