Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 07:44
    КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о ракетной атаке по скоплению американских военных на базе США в Кувейте Арифджан.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство INA.

    Согласно утверждению КСИР, "несколько ударов было нанесено высокоточными ракетами по американскому контингенту на базе Арифджан". О возможном материальном ущербе или пострадавших в результате налета информация пока не приводится.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) США высокоточные ракеты атака
    Ты - Король

    Последние новости

    07:44

    КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами

    Другие страны
    07:07

    Австралия рассматривает просьбы об оказании помощи странам, подвергшимся атакам со стороны Ирана

    Другие страны
    06:27

    В результате удара по отелю в Бейруте число погибших достигло четырех человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:22

    Трамп высказался о вероятном вмешательстве России в войну в Иране

    Другие страны
    05:51

    Саудовская Аравия сбила БПЛА, летевший в дипломатический квартал в Эр-Рияде

    Другие страны
    05:35

    В США заявили об иранской операции "Безумец"

    Другие страны
    05:19

    У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв

    Другие страны
    04:20

    Кувейт: Иранские БПЛА атаковали резервуары с топливом в аэропорту

    Другие страны
    04:18

    Белый дом приостановил выпуск бюллетеня по безопасности с предупреждением об угрозах, связанных с Ираном

    Другие страны
    Лента новостей