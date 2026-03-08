İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı, "Şamaxı" "İmişli"ni qəbul edəcək

    Futbol
    • 08 mart, 2026
    • 09:05
    Premyer Liqa: Bu gün Qarabağ Araz-Naxçıvanı, Şamaxı İmişlini qəbul edəcək

    Misli Premyer Liqasında XXIII turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, əvvəlcə "İmişli" Şamaxıda şəhərin eyniadlı komandasının qonağı olacaq.

    Şamaxı şəhər stadionundakı matç saat 15:00-da başlayacaq.

    Günün digər qarşılaşmasında isə "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Saat 19:15-də start götürəcək görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda oynanılacaq.

    "Qarabağ" 46 xalla turnir cədəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. "Araz-Naxçıvan" 33 xalla beşincidir. "Şamaxı" 26 xalla səkkizinci, 21 xala malik "İmişli" isə doqquzuncudur.

    Misli Premyer Liqası

    XXIII tur

    8 mart

    15:00. "Şamaxı" – "İmişli"

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Pərvin Talıbov, Tərlan Talıbzadə, Emin Əliyev

    VAR: Tural Qurbanov

    AVAR: Asiman Əzizli

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:15. "Qarabağ" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Kərim Zeynalov, Kamranbəy Rəhimov

    VAR: Rauf Cabarov

    AVAR: Kamran Bayramov

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

    Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

    Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Sumqayıt" və "Karvan-Yevlax" kollektivləri bərabərə qalıb - 1:1.

    Premyer Liqa Futbol

