Премьер-лига: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Шамахы" сыграет с "Имишли"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 23-го тура.

Как сообщает Report, сначала "Имишли" на выезде в Шамахы сыграет с одноименной командой, встреча на городском стадионе начнется в 15:00.

В другой встрече дня "Карабах" примет "Араз-Нахчыван". Игра на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку стартует в 19:15.

"Карабах" расположился на второй строчке турнирной таблицы с 46 очками. "Араз-Нахчыван" с 33 очками занимает пятое место, у "Шамахы" 26 баллов и восьмая позиция в чемпионате страны, а "Имишли" набрал 21 очко и расположился на 9-м месте.

Премьер-лига Азербайджана

23-й тур

8 марта

15:00. "Шамахы" – "Имишли"

Судьи: Вугар Гасанлы, Пярвин Талыбов, Тарлан Талыбзаде, Эмин Алиев

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Асиман Азизли

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев

Шамахинский городской стадион

19:15. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Керим Зейналов, Кямранбей Рагимов

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что в первом матче тура "Сумгайыт" и "Карван-Евлах" сыграли вничью - 1:1.