Премьер-лига: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Шамахы" сыграет с "Имишли"
- 08 марта, 2026
- 09:30
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 23-го тура.
Как сообщает Report, сначала "Имишли" на выезде в Шамахы сыграет с одноименной командой, встреча на городском стадионе начнется в 15:00.
В другой встрече дня "Карабах" примет "Араз-Нахчыван". Игра на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку стартует в 19:15.
"Карабах" расположился на второй строчке турнирной таблицы с 46 очками. "Араз-Нахчыван" с 33 очками занимает пятое место, у "Шамахы" 26 баллов и восьмая позиция в чемпионате страны, а "Имишли" набрал 21 очко и расположился на 9-м месте.
Премьер-лига Азербайджана
23-й тур
8 марта
15:00. "Шамахы" – "Имишли"
Судьи: Вугар Гасанлы, Пярвин Талыбов, Тарлан Талыбзаде, Эмин Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев
Шамахинский городской стадион
19:15. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Керим Зейналов, Кямранбей Рагимов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.
Отметим, что в первом матче тура "Сумгайыт" и "Карван-Евлах" сыграли вничью - 1:1.