Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Премьер-лига: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Шамахы" сыграет с "Имишли"

    Футбол
    • 08 марта, 2026
    • 09:30
    Премьер-лига: Карабах примет Араз-Нахчыван, Шамахы сыграет с Имишли

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 23-го тура.

    Как сообщает Report, сначала "Имишли" на выезде в Шамахы сыграет с одноименной командой, встреча на городском стадионе начнется в 15:00.

    В другой встрече дня "Карабах" примет "Араз-Нахчыван". Игра на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку стартует в 19:15.

    "Карабах" расположился на второй строчке турнирной таблицы с 46 очками. "Араз-Нахчыван" с 33 очками занимает пятое место, у "Шамахы" 26 баллов и восьмая позиция в чемпионате страны, а "Имишли" набрал 21 очко и расположился на 9-м месте.

    Премьер-лига Азербайджана

    23-й тур

    8 марта

    15:00. "Шамахы" – "Имишли"

    Судьи: Вугар Гасанлы, Пярвин Талыбов, Тарлан Талыбзаде, Эмин Алиев

    VAR: Турал Гурбанов

    AVAR: Асиман Азизли

    Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

    Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев

    Шамахинский городской стадион

    19:15. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"

    Судьи: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Керим Зейналов, Кямранбей Рагимов

    VAR: Рауф Джабаров

    AVAR: Кямран Байрамов

    Судья-инспектор: Иманхан Султани

    Представитель АФФА: Сеймур Салимли

    Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

    Отметим, что в первом матче тура "Сумгайыт" и "Карван-Евлах" сыграли вничью - 1:1.

    Премьер-лига Азербайджана футбол
    Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı, "Şamaxı" "İmişli"ni qəbul edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    10:07

    При выбросе газа на шахте в Кыргызстане погибли два человека

    В регионе
    09:56

    МВД Кувейта сообщило о гибели двух офицеров пограничного управления

    Другие страны
    09:42

    Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы 1"

    Формула 1
    09:30

    Премьер-лига: "Карабах" примет "Араз-Нахчыван", "Шамахы" сыграет с "Имишли"

    Футбол
    09:12

    NYT: Иран может извлечь обогащенный уран для ЯО из-под руин объекта в Исфахане

    Другие страны
    08:48

    Ван И: Переговоры с США жизненно важны на фоне того, как Трамп нацелился на ключевых партнеров Пекина

    Другие страны
    08:12

    Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

    Другие страны
    07:44

    КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами

    Другие страны
    07:07

    Австралия рассматривает просьбы об оказании помощи странам, подвергшимся атакам со стороны Ирана

    Другие страны
    Лента новостей