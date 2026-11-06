Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    Спорт
    • 06 ноября, 2026
    • 18:18
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    Сборная Беларуси среди мужчин и команда России среди женщин выиграли пожарную эстафету 4×100 метров на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, соревнования прошли 6 ноября в рамках XXI мужского и XII женского чемпионатов мира.

    В мужской эстафете первое место заняла сборная Беларуси. Серебряные медали завоевала команда Китая, бронзовые - России.

    В женских соревнованиях победила сборная России. Второе место заняла команда Узбекистана, третье - Беларуси.

    Медали победителям и призерам вручил генеральный секретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик.

    Во время церемонии награждения прозвучали государственные гимны стран-победительниц.

    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту МЧС Азербайджана
    Фото
    Yanğınsöndürmə və xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatında yarışların qalibləri müəyyənləşib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:07
    Фото
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли - Обновлено-2
    Внутренняя политика
    20:02
    Черногория закрыла еще две главы переговоров о вступлении в ЕС
    Другие страны
    20:02
    Турецкий посол призвал беречь единство Азербайджана и Турции
    Внешняя политика
    19:59
    Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение президенту Азербайджана
    Внутренняя политика
    19:56
    Посол Азербайджана рассказал в Тбилиси об историческом значении Победы
    В регионе
    19:52
    Армения и Грузия обсудили делимитацию государственной границы
    В регионе
    19:49
    Видео
    Euronews: Бакинский форум по межкультурному диалогу помог взглянуть на мир за пределами конфликтов
    Внешняя политика
    19:37
    Фото
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Внешняя политика
    19:31
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и Зангилан
    Внутренняя политика
    Лента новостей