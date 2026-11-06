В Баку определились победители пожарной эстафеты ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Сборная Беларуси среди мужчин и команда России среди женщин выиграли пожарную эстафету 4×100 метров на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, соревнования прошли 6 ноября в рамках XXI мужского и XII женского чемпионатов мира.

В мужской эстафете первое место заняла сборная Беларуси. Серебряные медали завоевала команда Китая, бронзовые - России.

В женских соревнованиях победила сборная России. Второе место заняла команда Узбекистана, третье - Беларуси.

Медали победителям и призерам вручил генеральный секретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик.

Во время церемонии награждения прозвучали государственные гимны стран-победительниц.