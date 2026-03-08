İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ağ Ev İranın təhdidlərlə bağlı təhlükəsizlik bülleteninin yayımını dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 06:43
    Ağ Ev İranın təhdidlərlə bağlı təhlükəsizlik bülleteninin yayımını dayandırıb

    Ağ Ev, ən azı indilik, İranla münaqişə fonunda ABŞ-a qarşı artan təhdid barədə xəbərdarlıq edən federal təhlükəsizlik bülleteninin yayımlanmasını dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasının nümayəndəsi "Reuters" agentliyinə bildirib.

    Qeyd olunub ki, FTB, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti və Milli Terrorla Mübarizə Mərkəzi tərəfindən hazırlanan bülleten ştat və yerli hüquq-mühafizə orqanları üçün nəzərdə tutulub.

    Tramp administrasiyası təqdim olunan məlumatların dəqiqliyini təmin etmək üçün bir agentliyə onun dərhal yayımlanmasını müvəqqəti olaraq təxirə salmağı tapşırıb. Hesabata görə, Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin kəşfiyyat və təhlili tərəfindən hazırlanmış xəbərdarlıq kifayət qədər analitik dərinliyə malik olmayıb və zəif yazılıb.

    "The Daily Mail" qəzeti isə öz növbəsində bildirib ki, Ağ Ev İranın proksi qruplarının ABŞ torpağına necə hücumlar həyata keçirə biləcəyi barədə konkret məlumatlar olan bülletenin dərc olunmasını bloklayıb.

    Ağ Ev İran
    Белый дом приостановил выпуск бюллетеня по безопасности с предупреждением об угрозах, связанных с Ираном

    Son xəbərlər

    07:02

    Beyrutda oteldə partlayış nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    06:43

    Ağ Ev İranın təhdidlərlə bağlı təhlükəsizlik bülleteninin yayımını dayandırıb

    Digər ölkələr
    06:21

    ABŞ İngiltərəyə dörd ədəd "B-1" bombardmançı təyyarə göndərib

    Milli Məclis
    06:16

    Osloda ABŞ səfirliyinin yaxınlığında partlayış baş verib

    Digər ölkələr
    05:47

    BMT-nin keçmiş qərargahı PUA tərəfindən hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    05:05

    İran Küveytin hava limanındakı yanacaq çənlərinə PUA ilə hücum edib

    Digər ölkələr
    04:39

    Tramp: ABŞ Britaniyanın təyyarədaşıyan gəmilərini gec göndərməsini yadında saxlayacaq

    Digər ölkələr
    04:07

    Kanadanın Baş naziri Torontoda sinaqoqlara edilən hücumları pisləyib

    Digər ölkələr
    03:43

    İsrail İrandakı əməliyyatının növbəti mərhələsinə başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti