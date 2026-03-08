Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Белый дом приостановил выпуск бюллетеня по безопасности с предупреждением об угрозах, связанных с Ираном

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 04:18
    Белый дом приостановил выпуск бюллетеня по безопасности с предупреждением об угрозах, связанных с Ираном

    Белый дом, по крайней мере на данный момент, приостановил выпуск федерального бюллетеня по безопасности, предупреждающего о повышенной угрозе для США на фоне конфликта с Ираном.

    Как передает Report, об этом представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщило агентству Reuters.

    Отмечается, что бюллетень, подготовленный ФБР, Министерством внутренней безопасности США и Национальным контртеррористическим центром, предназначен для правоохранительных органов штатов и местных властей. Администрация Трампа поручила одному из ведомств временно отложить его немедленную публикацию для дополнительной проверки, чтобы удостовериться в точности изложенной информации.

    Согласно сообщению, предупреждение, подготовленное Управлением разведки и анализа Министерства внутренней безопасности не содержало достаточной аналитической глубины и было слабо составлено.

    В свою очередь, газета Daily Mail сообщила, что Белый дом заблокировал публикацию бюллетеня, в котором содержались конкретные сведения о том, каким образом иранские прокси-группы могут осуществлять атаки на территории США.

    Белый дом удар по Ирану бюллетень Дональд Трамп
    Ты - Король

    Последние новости

    04:20

    Кувейт: Иранские БПЛА атаковали резервуары с топливом в аэропорту

    Другие страны
    04:18

    Белый дом приостановил выпуск бюллетеня по безопасности с предупреждением об угрозах, связанных с Ираном

    Другие страны
    03:35

    Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

    Милли Меджлис
    03:12

    Shafaq News: Бывшая штаб-квартира ООН в Сулеймании дважды подверглась атаке БПЛА

    Другие страны
    03:06

    Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев Британией

    Другие страны
    02:50

    Карни осудил обстрелы синагог в районе Торонто

    Другие страны
    02:36

    Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответом

    Другие страны
    02:15

    Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменится

    В регионе
    02:11

    Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил Азербайджан

    Внутренняя политика
    Лента новостей