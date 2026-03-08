Белый дом приостановил выпуск бюллетеня по безопасности с предупреждением об угрозах, связанных с Ираном

Белый дом, по крайней мере на данный момент, приостановил выпуск федерального бюллетеня по безопасности, предупреждающего о повышенной угрозе для США на фоне конфликта с Ираном.

Как передает Report, об этом представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщило агентству Reuters.

Отмечается, что бюллетень, подготовленный ФБР, Министерством внутренней безопасности США и Национальным контртеррористическим центром, предназначен для правоохранительных органов штатов и местных властей. Администрация Трампа поручила одному из ведомств временно отложить его немедленную публикацию для дополнительной проверки, чтобы удостовериться в точности изложенной информации.

Согласно сообщению, предупреждение, подготовленное Управлением разведки и анализа Министерства внутренней безопасности не содержало достаточной аналитической глубины и было слабо составлено.

В свою очередь, газета Daily Mail сообщила, что Белый дом заблокировал публикацию бюллетеня, в котором содержались конкретные сведения о том, каким образом иранские прокси-группы могут осуществлять атаки на территории США.