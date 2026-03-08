Van İ: Tramp Pekinin əsas tərəfdaşlarını hədəf aldığı üçün ABŞ ilə danışıqlar çox vacibdir

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 08:50
    Donald Tramp Pekinin əsas tərəfdaşlarını hədəf aldığı üçün ABŞ və Çin Xalq Respublikası (ÇXR) arasında dialoq qlobal ziyana səbəb ola biləcək səhv hesablamaların qarşısını almaq üçün çox vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin xarici işlər naziri Vanq İ mətbuat konfransında bildirib.

    Çinli diplomat qeyd edib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın olmaması yalnız anlaşılmazlıqlara və səhv mühakimələrə səbəb olacaq ki, bu da qarşıdurmanı gücləndirəcək və bütün dünyaya zərər verəcək.

    ABŞ Prezidentinin diqqəti İsraillə birlikdə İrana qarşı apardığı müharibəyə yönəldiyindən, analitiklər onun Si Cinpinlə görüşmək üçün Çinə səfərinin baş tutub-tutmayacağına dair əlamətlər gözləyirlər.

    "ABŞ ilə yüksək səviyyəli təmasların gündəliyi masadadır. Mövcud fikir ayrılıqlarının idarə olunması üçün hər iki tərəfin diqqətli hazırlıqlar görməsi və əlverişli şərait yaratması vacibdir", - nazir vurğulayıb.

    Çin ABŞ
    Ван И: Переговоры с США жизненно важны на фоне того, как Трамп нацелился на ключевых партнеров Пекина

