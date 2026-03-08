Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ван И: Переговоры с США жизненно важны на фоне того, как Трамп нацелился на ключевых партнеров Пекина

    Ван И: Переговоры с США жизненно важны на фоне того, как Трамп нацелился на ключевых партнеров Пекина

    Диалог между США и Китайской Народной Республикой (КНР) жизненно важен для предотвращения просчетов, которые могут нанести глобальный ущерб, т.к. Трамп нацелился на ключевых партнеров Пекина.

    Как передает Report, об том накануне заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии парламента в Пекине в преддверии саммита между лидерами Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

    "Отсутствие взаимодействия между двумя странами приведет лишь к недопониманию и ошибочным суждениям, что усилит конфронтацию и нанесет вред всему миру", - отметил китайский дипломат.

    На фоне того, что президент США сосредоточен на войне, которую он вместе с Израилем развязал против Ирана, аналитики следят за признаками того, состоится ли его визит для встречи с Си. Ранее Китай не объявлял о саммите, который, как ожидается, пройдет в конце текущего месяца.

    "Повестка дня для контактов на высоком уровне с США находится на столе", - сказал Ван.

    "Необходимо, чтобы обе стороны провели тщательную подготовку и создали благоприятные условия для управления существующими разногласиями", - заключил глава МИД КНР.

    КНР США удары по Ирану переговоры партнеры
    Van İ: Tramp Pekinin əsas tərəfdaşlarını hədəf aldığı üçün ABŞ ilə danışıqlar çox vacibdir
    09:12

    NYT: Иран может извлечь обогащенный уран для ЯО из-под руин объекта в Исфахане

    08:48

    08:12

    Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

    07:44

    КСИР: По контингенту США на базе в Кувейте нанесен удар высокоточными ракетами

    07:07

    Австралия рассматривает просьбы об оказании помощи странам, подвергшимся атакам со стороны Ирана

    06:27

    В результате удара по отелю в Бейруте число погибших достигло четырех человек - ОБНОВЛЕНО

    06:22

    Трамп высказался о вероятном вмешательстве России в войну в Иране

    05:51

    Саудовская Аравия сбила БПЛА, летевший в дипломатический квартал в Эр-Рияде

    05:35

    В США заявили об иранской операции "Безумец"

