Küveytdəki Sosial Təminat Qülləsi zərbədən sonra alovlanıb
Digər ölkələr
- 08 mart, 2026
- 08:33
Küveytdə zərbədən sonra Sosial Təminat Qülləsində yanğın başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Press TV" telekanalı məlumat yayıb.
"Küveyt şəhərindəki Sosial Təminat Qülləsi zərbədən sonra alov içindədir", - xəbərdə vurğulanıb.
Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib.
