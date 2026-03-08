İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Küveytdəki Sosial Təminat Qülləsi zərbədən sonra alovlanıb

    Küveytdəki Sosial Təminat Qülləsi zərbədən sonra alovlanıb

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 08:33
    Küveytdə zərbədən sonra Sosial Təminat Qülləsində yanğın başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Press TV" telekanalı məlumat yayıb.

    "Küveyt şəhərindəki Sosial Təminat Qülləsi zərbədən sonra alov içindədir", - xəbərdə vurğulanıb.

    Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib.

    Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

