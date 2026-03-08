Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

Здание небоскреба службы социального обеспечения загорелось в Кувейте.

Как передает Report, об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

"Башня социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачена пламенем после удара", - говорится в публикации.

При этом другие подробности не приводятся.

Отметим, что ранее сообщалось, что в международном аэропорту Кувейта иранскими беспилотниками были атакованы резервуары с топливом.