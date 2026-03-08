Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 08:12
Здание небоскреба службы социального обеспечения загорелось в Кувейте.
Как передает Report, об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
"Башня социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачена пламенем после удара", - говорится в публикации.
При этом другие подробности не приводятся.
Отметим, что ранее сообщалось, что в международном аэропорту Кувейта иранскими беспилотниками были атакованы резервуары с топливом.
