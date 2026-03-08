Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 08:12
    Press TV: В Кувейте загорелся небоскреб службы социального обеспечения

    Здание небоскреба службы социального обеспечения загорелось в Кувейте.

    Как передает Report, об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

    "Башня социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачена пламенем после удара", - говорится в публикации.

    При этом другие подробности не приводятся.

    Отметим, что ранее сообщалось, что в международном аэропорту Кувейта иранскими беспилотниками были атакованы резервуары с топливом.

    Küveytdəki Sosial Təminat Qülləsi zərbədən sonra alovlanıb
