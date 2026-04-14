Regionlarda 780 qadın kollektiv biznes modeli əsasında özünü məşğulluqla təmin edib
- 14 aprel, 2026
- 09:51
Regionlarda kollektiv qadın biznesləri geniş vüsət alır, indiyədək 780 qadın bu model əsasında özünü məşğulluqla təmin edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyasının sədri Gülbəniz Qənbərova Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) "AQEM məkanında davamlı inkişaf naminə qadınların səslərinin gücləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransı çərçivəsində təşkil edilmiş "Qadın sahibkarlığın inkişafı və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi" adlı yan tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu model çərçivəsində qadınlar birgə fəaliyyət göstərərək daha çox məhsul istehsal edir, satış həyata keçirir və gəlir əldə edirlər. Öz bizneslərini böyütdükcə onlar kənddə yaşayan digər qadınları da işlə təmin edirlər.
G.Qənbərova əlavə edib ki, qarşıda duran əsas məqsədlər biznesin qeydiyyatının sadələşdirilməsi, elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, qadınların maliyyə resurslarına çıxışının təmin olunmasıdır.