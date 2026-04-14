    Xəzər dənizində bu gün dördüncü zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 14 aprel, 2026
    • 10:33
    Xəzər dənizində bu gün dördüncü zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    Xəzər dənizində bu gün 3.1 maqnitudalı dördüncü zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla aprelin 14-ü saat 10:21-də qeydə alınıb.

    Zəlzələ ocağının dərinliyi 25 kilometrdir.

    Xəzər dənizində 3,8 maqnitudalı daha bir zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla aprelin 14-ü saat 10:00-da qeydə alınıb.

    Zəlzələ ocağının dərinliyi 5 kilometrdir.

    Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında da Xəzər dənizində 3,1 və 3,2 maqnitudalı zəlzələlər qeydə alınıb.

    В Каспийском море произошло четвертое землетрясение за день - ОБНОВЛЕНО

