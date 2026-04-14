Xəzər dənizində bu gün dördüncü zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB
Hadisə
- 14 aprel, 2026
- 10:33
Xəzər dənizində bu gün 3.1 maqnitudalı dördüncü zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla aprelin 14-ü saat 10:21-də qeydə alınıb.
Zəlzələ ocağının dərinliyi 25 kilometrdir.
Xəzər dənizində 3,8 maqnitudalı daha bir zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla aprelin 14-ü saat 10:00-da qeydə alınıb.
Zəlzələ ocağının dərinliyi 5 kilometrdir.
Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında da Xəzər dənizində 3,1 və 3,2 maqnitudalı zəlzələlər qeydə alınıb.
Son xəbərlər
17:32
Azərbaycan əhalinin sayı 0,04 faiz artıbDaxili siyasət
17:30
Foto
Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:26
IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıbMaliyyə
17:26
Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlərŞou-biznes
17:22
"Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıbFutbol
17:20
IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaqMaliyyə
17:20
Foto
Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədirXarici siyasət
17:19
IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdiribMaliyyə
17:17