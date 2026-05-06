Azərbaycanın taxılçılıq müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcək
Biznes
- 06 may, 2026
- 09:18
İyunun 27-də, saat 11:00-da "Salyan-Taxıl" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə rəsmi mətbuatda məlumat verilib.
Məlumatda deyilir ki, yığıncaq şirkətin Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsində yerləşən ofisində baş tutacaq.
Yığıncağın gündəliyinə Cəmiyyətin 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatının təsdiq edilməsi və cari məsələlər daxildir.
Xatırladaq ki, "Salyan-Taxıl" ASC 1998-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 3 241 534 manatdır.
