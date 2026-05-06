Зернопроизводящее предприятие Азербайджана отчитается перед акционерами
Бизнес
- 06 мая, 2026
- 09:36
Очередное общее собрание акционеров ОАО Salyan-Taxıl состоится 27 июня в 11:00.
Как сообщает Report, собрание состоится в офисе компании по адресу: город Сальян, улица 20 Января.
Повестка дня собрания включает утверждение финансового отчета компании за 2025 год и текущие вопросы.
ОАО Salyan-Taxıl основано в 1998 году. Его уставный капитал составляет 3 млн 241 тыс. 534 маната.
