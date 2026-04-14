В Каспийском море произошло четвертое землетрясение за день - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в Каспийском море произошло четвертое за последние сутки землетрясение, его магнитуда составила 3,1.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки зафиксированы 14 апреля в 10:21 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

10:27

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки зафиксированы 14 апреля в 10:00 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Отметим, что сегодня утром в Каспийском море также были зафиксированы землетрясения магнитудой 3,1 и 3,2.