    • 14 апреля, 2026
    • 10:43
    В Каспийском море произошло четвертое землетрясение за день - ОБНОВЛЕНО

    Сегодня в Каспийском море произошло четвертое за последние сутки землетрясение, его магнитуда составила 3,1.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки зафиксированы 14 апреля в 10:21 по местному времени.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,8.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки зафиксированы 14 апреля в 10:00 по местному времени.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

    Отметим, что сегодня утром в Каспийском море также были зафиксированы землетрясения магнитудой 3,1 и 3,2.

    Xəzər dənizində bu gün dördüncü zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

