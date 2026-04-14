В Каспийском море произошло четвертое землетрясение за день - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 14 апреля, 2026
- 10:43
Сегодня в Каспийском море произошло четвертое за последние сутки землетрясение, его магнитуда составила 3,1.
Как сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки зафиксированы 14 апреля в 10:21 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.
В Каспийском море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,8.
Как сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки зафиксированы 14 апреля в 10:00 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.
Отметим, что сегодня утром в Каспийском море также были зафиксированы землетрясения магнитудой 3,1 и 3,2.
