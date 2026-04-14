В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 14 апреля, 2026
- 07:14
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:43 по местному времени, очаг залегал на глубине 50 км.
05:09
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:03 по местному времени, очаг щалегал на глубине 29 км.
Отметим, что в последние дни в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность.
