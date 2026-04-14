Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14 апреля, 2026
    07:14
    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:43 по местному времени, очаг залегал на глубине 50 км.

    05:09

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:03 по местному времени, очаг щалегал на глубине 29 км.

    Отметим, что в последние дни в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность.

    Землетрясение в Каспийском море Республиканский центр сейсмологической службы
    Фото
    Xəzər dənizində növbəti dəfə zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:45

    Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном

    Другие страны
    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    Лента новостей