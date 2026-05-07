Politico: Резкая риторика Трампа может осложнить достижение соглашения по Ирану

Резкие публичные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес иранского руководства вызывают обеспокоенность у ряда американских и арабских чиновников, считающих, что такая риторика может осложнить переговоры по урегулированию конфликта с Ираном.

Как сообщает Report, об этом пишет Politico,

Собеседники издания полагают, что для достижения всеобъемлющего соглашения Тегерану необходимо предоставить возможность сохранить политическое лицо. По их мнению, даже в случае согласия Ирана на требования Вашингтона, которые могут ослабить его военные позиции, иранское руководство должно иметь возможность представить итоги переговоров как приемлемый для себя результат.

Один из высокопоставленных представителей арабских стран Персидского залива, знакомый с ходом консультаций, заявил, что Трамп стремится к прекращению конфликта, однако, по его словам, иранская сторона пока не готова предоставить ему условия, позволяющие выйти из ситуации с политической выгодой. При этом собеседник подчеркнул, что Вашингтон также должен учитывать необходимость сохранения лица для Тегерана.

По данным Politico, переговоры в настоящее время сосредоточены на подготовке дорожной карты для дальнейших контактов. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что обсуждения направлены на формирование основы для будущего переговорного процесса. Axios, в свою очередь, сообщал, что стороны работают над меморандумом, который может зафиксировать прекращение войны и предоставить участникам 30 дней для выработки более долгосрочного соглашения.

Бывший посол США в Саудовской Аравии Майкл Ратни считает, что в нынешних условиях Трампу было бы целесообразно воздержаться от публичных комментариев и предоставить переговорщикам возможность вести диалог без дополнительного политического давления.

По информации издания, в последние недели президент США неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес иранских властей, утверждая, что Вашингтон уже одержал победу в войне. На фоне этих заявлений американские представители продолжают попытки добиться дипломатического завершения конфликта, который оказал влияние на мировые рынки нефти, удобрений и других стратегически важных товаров.