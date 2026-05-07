    Politico: Trampın sərt ritorikası İranla bağlı razılaşmanı çətinləşdirə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın İran rəhbərliyinə qarşı sərt açıqlamaları bir sıra Amerika və ərəb rəsmiləri arasında narahatlıq doğurur və onlar bu cür ritorikanın Tehranla münaqişənin həlli üçün danışıqları çətinləşdirə biləcəyinə inanırlar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Politico" yazıb.

    Nəşrin mənbələri hesab edir ki, hərtərəfli razılığa gəlmək üçün Tehrana siyasi imicini qorumaq imkanı verilməlidir. Belə ki, İran Vaşinqtonun tələbləri ilə razılaşsa belə, bu, onun hərbi mövqeyini zəiflədə bilər, İran rəhbərliyi danışıqların nəticəsini özü üçün məqbul kimi təqdim edə bilməlidir.

    Danışıqlarla tanış olan yüksək vəzifəli rəsmi şəxs bildirib ki, Tramp münaqişəyə son qoymağa sadiqdir, lakin iranlılar hələlik ona vəziyyətdən siyasi üstünlüklə çıxmağa imkan verəcək şərtlər təqdim etməyə hazır deyillər. Eyni zamanda, rəsmi Vaşinqtonun Tehranın imicini qorumaq ehtiyacını da nəzərə almalı olduğunu vurğulayıb.

    "Politico"nun məlumatına görə, danışıqlar hazırda gələcək əlaqələr məqsədilə yol xəritəsinin hazırlanmasına yönəlib. ABŞ dövlət katibi Marko Rubio əvvəllər müzakirələrin gələcək danışıqlar üçün təməl qoymağı hədəflədiyini bildirmişdi.

    Bu arada, "Axios" tərəflərin müharibənin sonunu rəsmiləşdirə və tərəflərə daha uzunmüddətli razılaşma hazırlamaq üçün 30 gün vaxt verə biləcək bir memorandum üzərində işlədiyini bildirib.

    ABŞ-nin Səudiyyə Ərəbistanındakı keçmiş səfiri Maykl Ratni hesab edir ki, hazırkı şəraitdə Trampın ictimai şərhlərdən çəkinməsi və diplomatlara əlavə siyasi təzyiq olmadan dialoq aparmağa icazə verməsi ağıllı hərəkət olardı. Nəşrin məlumatına görə, son həftələrdə ABŞ prezidenti dəfələrlə İran hakimiyyətinə qarşı sərt bəyanatlar verərək Vaşinqtonun artıq müharibədə qalib gəldiyini iddia edib.

    Bu bəyanatlar fonunda Amerika rəsmiləri qlobal neft, gübrə və digər strateji əhəmiyyətli mal bazarlarına təsir edən münaqişəyə diplomatik yolla son qoymağa çalışmağa davam edirlər.

    Politico: Резкая риторика Трампа может осложнить достижение соглашения по Ирану

