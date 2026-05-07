    • 07 мая, 2026
    • 07:25
    США требуют от Ирана отказа от обогащения урана на 20 лет

    Вашингтон добивается от Тегерана длительного моратория на обогащение урана сроком на 20 лет.

    Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

    По их данным, американская сторона также требует вывоза из Ирана всех имеющихся запасов обогащенных ядерных материалов. Кроме того, администрация США настаивает на демонтаже ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо, запрете на проведение подземных работ в рамках иранской ядерной программы, а также на расширении механизма международных проверок.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что США и Иран обсуждают возможность введения моратория на обогащение урана на срок более десяти лет.

    По данным портала Axios, Вашингтон и Тегеран близки к согласованию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. Американская сторона, как утверждается, ожидает ответа Ирана на свои предложения в течение 48 часов.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил, что Тегеран продолжает рассматривать предложения США и позднее передаст свой ответ пакистанской стороне.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Обогащение урана Иранская ядерная программа
    "WSJ": ABŞ İrandan uranın zənginləşdirilməsinə 20 illik moratorium tələb edir
    WSJ: US seeks 20-year moratorium on Iranian nuclear enrichment

