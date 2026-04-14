    Xəzər dənizində növbəti dəfə zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 14 aprel, 2026
    • 07:12
    Xəzər dənizində növbəti dəfə zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    Xəzər dənizində 3.1 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report"a xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yerli vaxtla aprelin 14-ü saat 06:43-də qeydə alınan zəlzələnin ocağı 50 kilometr dərinlikdə olub.

    Xəzər dənizində 3.2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"a xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yerli vaxtla aprelin 14-ü saat 03:03-də qeydə alınan zəlzələnin ocağı 29 kilometr dərinlikdə olub.

    Qeyd edək ki, son günlər Xəzər dənizində seysmoloji aktivlik müşahidə edilir.

    Zəlzələ Xəzər dənizi Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
    В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

