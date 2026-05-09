Pentaqon peyvənddən imtinaya görə tərxis olunmuş hərbçilərin bərpası üçün işçi qrup yaradacaq
Digər ölkələr
- 09 may, 2026
- 08:26
Pentaqon rəhbəri Pit Heqset ABŞ-nin keçmiş prezidenti Cozef Bayden administrasiyası dövründə COVID-19 peyvəndindən imtinaya görə tərxis olunmuş hərbi qulluqçuların məsələlərinin həlli üçün işçi qrupu yaradılacağını elan edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yayılmış videomüraciətdə bildirib.
P.Heqsetin sözlərinə görə, yeni qrup bərpa və pandemiya dövründə verilən qərarların nəticələri ilə məşğul olacaq.
O, qeyd edib ki, keçmiş hərbçilər orduya qayıtmaq niyyətində olmasalar belə, ABŞ Müdafiə Nazirliyi onlara ödənilməmiş bonusların həllində, tərxis olunma məlumatlarını nəzərdən keçirmələrində, müvafiq müavinətləri almalarında və şəxsi sənədlərindən mənfi qeydlərin silinməsində kömək edəcək.
Son xəbərlər
10:05
Son dörd ayda Azərbaycanda 15 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunubSosial müdafiə
10:02
Kamçatka yaxınlığında 5,8 maqnitudalı zəlzələ olubRegion
10:02
Yol polisi qeyri-iş günləri ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edibDaxili siyasət
09:55
Foto
Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edibASK
09:50
Paşinyan: Azərbaycanla bərqərar edilmiş sülhü qorumaq bizim əsas məqsədimizdirRegion
09:45
ABŞ zənginləşdirilmiş uranı Venesueladan çıxarıbDigər ölkələr
09:39
Bakıda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilibİnfrastruktur
09:32
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.05.2026)Maliyyə
09:23