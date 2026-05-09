İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Pentaqon peyvənddən imtinaya görə tərxis olunmuş hərbçilərin bərpası üçün işçi qrup yaradacaq

    Digər ölkələr
    • 09 may, 2026
    • 08:26
    Pentaqon peyvənddən imtinaya görə tərxis olunmuş hərbçilərin bərpası üçün işçi qrup yaradacaq

    Pentaqon rəhbəri Pit Heqset ABŞ-nin keçmiş prezidenti Cozef Bayden administrasiyası dövründə COVID-19 peyvəndindən imtinaya görə tərxis olunmuş hərbi qulluqçuların məsələlərinin həlli üçün işçi qrupu yaradılacağını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yayılmış videomüraciətdə bildirib.

    P.Heqsetin sözlərinə görə, yeni qrup bərpa və pandemiya dövründə verilən qərarların nəticələri ilə məşğul olacaq.

    O, qeyd edib ki, keçmiş hərbçilər orduya qayıtmaq niyyətində olmasalar belə, ABŞ Müdafiə Nazirliyi onlara ödənilməmiş bonusların həllində, tərxis olunma məlumatlarını nəzərdən keçirmələrində, müvafiq müavinətləri almalarında və şəxsi sənədlərindən mənfi qeydlərin silinməsində kömək edəcək.

    Koronavirus peyvəndi Pit Heqset Cozef Bayden
    Пентагон создаст группу по восстановлению уволенных из-за отказа от вакцинации военных

    Son xəbərlər

    10:05

    Son dörd ayda Azərbaycanda 15 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:02

    Kamçatka yaxınlığında 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:02

    Yol polisi qeyri-iş günləri ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib

    ASK
    09:50

    Paşinyan: Azərbaycanla bərqərar edilmiş sülhü qorumaq bizim əsas məqsədimizdir

    Region
    09:45

    ABŞ zənginləşdirilmiş uranı Venesueladan çıxarıb

    Digər ölkələr
    09:39

    Bakıda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    09:32

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.05.2026)

    Maliyyə
    09:23

    Azərbaycandan Ermənistana bu gün neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti