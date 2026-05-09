Пентагон создаст группу по восстановлению уволенных из-за отказа от вакцинации военных

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о создании специальной группы для урегулирования вопросов военнослужащих, уволенных из-за отказа от вакцинации от COVID-19 при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

    Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

    По словам Хегсета, новая структура займется восстановлением на службе и урегулированием последствий решений, принятых в период пандемии.

    Он отметил, что даже если бывшие военные не намерены возвращаться в армию, Минобороны США поможет им урегулировать вопросы с невыплаченными бонусами, пересмотреть характеристики увольнения, получить положенные льготы, а также удалить негативные записи из личных дел.

    Pentaqon peyvənddən imtinaya görə tərxis olunmuş hərbçilərin bərpası üçün işçi qrup yaradacaq

