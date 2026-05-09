    • 09 may, 2026
    • 08:51
    Tramp hantavirusun araşdırılması ilə bağlı aktiv tədqiqatın aparıldığını açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, hantavirus hazırda amerikalı mütəxəssislər tərəfindən fəal şəkildə öyrənilir.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə jurnalistlərlə söhbətində deyib.

    "Gördüklərimizə görə, hər şey qaydasındadır. Bu (hantavirus - red.) asanlıqla ötürülmür", - Tramp qeyd edib.

    ABŞ lideri əlavə edib ki, virus uzun müddət oxşar infeksiyalarla işləmiş və onların xüsusiyyətlərini yaxşı bilən mütəxəssislər tərəfindən öyrənilir.

    Onun sözlərinə görə, COVID-19 ilə müqayisədə hantavirusun insandan insana ötürülməsi daha çətindir.

    Дональд Трамп сообщил об активном изучении хантавируса

