Дональд Трамп сообщил об активном изучении хантавируса
Здоровье
- 09 мая, 2026
- 07:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что хантавирус в настоящее время активно изучается американскими специалистами.
Как передает Report, об этом он сказал в беседе с журналистами.
"Судя по тому, что мы видим, всё, похоже, в порядке. Он (хантавирус - ред.) не так легко передается", - отметил Трамп.
Американский лидер добавил, что вирус изучают эксперты, которые давно работают с подобными инфекциями и хорошо знают их особенности.
По его словам, в сравнении с COVID-19 хантавирус значительно сложнее передается от человека к человеку.
