Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Суд в Южной Корее смягчил приговор экс-премьеру по делу о военном положении

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 07:15
    Суд в Южной Корее смягчил приговор экс-премьеру по делу о военном положении

    Апелляционный суд Южной Кореи сократил срок лишения свободы бывшему премьер-министру Хан Док Су с 23 до 15 лет по делу, связанному с введением военного положения экс-президентом Юн Сок Ёлем в 2024 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, суд второй инстанции оставил в силе вывод нижестоящего суда о том, что 76-летний Хан Док Су совершил действия, способствовавшие объявлению военного положения, и не предпринял достаточных мер, чтобы отговорить Юн Сок Ёля от этого решения.

    Согласно материалам дела, бывший премьер созвал заседание кабинета министров, которое, по оценке суда, было направлено на обеспечение юридических процедур для введения военного положения.

    Судья отклонил доводы Хан Док Су о том, что заседание проводилось с целью воспрепятствовать действиям бывшего президента.

    Хан Док Су Южная Корея Смягчение приговора

    Последние новости

    09:17

    На шахте "Алардинская" в Кузбассе приостановлена угледобыча

    В регионе
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2026)

    Финансы
    08:59

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2026)

    Финансы
    08:56

    США назвали Европу одним из центров террористической логистики

    Другие страны
    08:31

    В Баку наблюдается интенсивное движение на ряде дорог и проспектов

    Инфраструктура
    08:27

    Саудовская Аравия отказалась поддержать операцию США в Ормузском проливе

    Другие страны
    08:18

    Япония договорилась с ОАЭ о поставках нефти в обход Ормузского пролива

    Другие страны
    08:09

    Суд в США обнародовал предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна

    Другие страны
    07:56

    В Билясуваре двое молодых людей получили ножевые ранения

    Происшествия
    Лента новостей