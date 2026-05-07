Суд в Южной Корее смягчил приговор экс-премьеру по делу о военном положении

Апелляционный суд Южной Кореи сократил срок лишения свободы бывшему премьер-министру Хан Док Су с 23 до 15 лет по делу, связанному с введением военного положения экс-президентом Юн Сок Ёлем в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, суд второй инстанции оставил в силе вывод нижестоящего суда о том, что 76-летний Хан Док Су совершил действия, способствовавшие объявлению военного положения, и не предпринял достаточных мер, чтобы отговорить Юн Сок Ёля от этого решения.

Согласно материалам дела, бывший премьер созвал заседание кабинета министров, которое, по оценке суда, было направлено на обеспечение юридических процедур для введения военного положения.

Судья отклонил доводы Хан Док Су о том, что заседание проводилось с целью воспрепятствовать действиям бывшего президента.