Antonio Konte "Napoli"nin baş məşqçi postundan ayrıla bilər
Futbol
- 06 may, 2026
- 09:20
Antonio Konte "Napoli"nin baş məşqçi postundan ayrıla bilər.
"Report" "II Mattino" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 56 yaşlı mütəxəssis tezliklə klub prezidenti Aurelio De Laurentislə görüşəcək.
Şərtləri yerinə yetirilməsə, A.Konte Neapol təmsilçisindən ayrılmaq niyyətindədir. O, bu məsələdə güzəştə getmək fikrində deyil.
Klub rəhbərliyi isə heyəti əhəmiyyətli dərəcədə yeniləməyi planlaşdırır.
Xatırladaq ki, Antonio Konte 2024-cü ildən "Napoli"də işləyir. O, 2024/2025 mövsümündə komanda ilə İtaliya A Seriyasının qalibi olub.
