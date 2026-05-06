    Qazaxıstan yanacağın ölkədən çıxarılmasına qadağanın müddətini uzadıb

    Energetika
    • 06 may, 2026
    • 14:39
    Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi benzin, dizel yanacağı və bəzi növ neft məhsullarının ölkə ərazisindən çıxarılmasına qadağanı 2026-cı il noyabrın 21-dək uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin sərəncamında bildirilib.

    Sənədə əsasən, 2026-cı il mayın 21-dən noyabrın 21-dək neft məhsullarının avtomobil nəqliyyatı ilə Avrasiya İqtisadi İttifaqına (Aİİ) üzv dövlətlərə çıxarılmasına qadağa uzadılır.

    İstisna olaraq sürtkü yağları və nəqliyyat vasitələrinin zavod baklarındakı yanacaq göstərilib.

    Həmçinin neft məhsullarının dəmir yolu nəqliyyatı ilə çıxarılmasına məhdudiyyətlər nəzərdə tutulub. Bununla belə, bəzi neft məhsullarının istehsalı və dövriyyəsinin dövlət tənzimlənməsi çərçivəsində təsdiq edilmiş tədarük planlarına əsasən benzinin ixracı, eləcə də hökumətin qərarı ilə humanitar məqsədlərlə çıxarılması imkanı saxlanılır.

    Qazaxıstanda benzin, dizel yanacağı və bəzi növ neft məhsullarının avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı ilə çıxarılmasına qüvvədə olan qadağa 2025-ci il noyabrın 20-dən altı ay müddətinə - cari ilin mayın 20-dək tətbiq edilmişdi.

    Yanacaq Qazaxıstan
    Казахстан продлил запрет на вывоз топлива из страны до 21 ноября
    Kazakhstan extends ban on fuel exports until November 21

