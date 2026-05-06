Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Казахстан продлил запрет на вывоз топлива из страны до 21 ноября

    В регионе
    • 06 мая, 2026
    • 14:25
    Казахстан продлил запрет на вывоз топлива из страны до 21 ноября

    Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на вывоз с территории страны бензина, дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов до 21 ноября 2026 года.

    Как передает Report, об этом говорится в приказе ведомства.

    Согласно документу, с 21 мая по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    В качестве исключений указаны смазочные масла и топливо в заводских баках транспортных средств.

    Также предусмотрены ограничения на вывоз железнодорожным транспортом нефтепродуктов. При этом сохраняется возможность экспорта бензина по утвержденным планам поставки в рамках госрегулирования производства и оборота отдельных нефтепродуктов, а также вывоза в гуманитарных целях по решению правительства.

    Действующий запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом был введен в Казахстане с 20 ноября 2025 года сроком на шесть месяцев - до 20 мая текущего года.

    Минэнерго Казахстана Поставки топлива Казахстан
    Qazaxıstan yanacağın ölkədən çıxarılmasına qadağanın müddətini uzadıb
    Kazakhstan extends ban on fuel exports until November 21

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия деблокады Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей