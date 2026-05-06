Казахстан продлил запрет на вывоз топлива из страны до 21 ноября

Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на вывоз с территории страны бензина, дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов до 21 ноября 2026 года.

Как передает Report, об этом говорится в приказе ведомства.

Согласно документу, с 21 мая по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В качестве исключений указаны смазочные масла и топливо в заводских баках транспортных средств.

Также предусмотрены ограничения на вывоз железнодорожным транспортом нефтепродуктов. При этом сохраняется возможность экспорта бензина по утвержденным планам поставки в рамках госрегулирования производства и оборота отдельных нефтепродуктов, а также вывоза в гуманитарных целях по решению правительства.

Действующий запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом был введен в Казахстане с 20 ноября 2025 года сроком на шесть месяцев - до 20 мая текущего года.