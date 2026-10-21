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    В центре Баку произошел пожар в ресторане

    Происшествия
    • 21 октября, 2026
    • 09:51
    В центре Баку произошел пожар в ресторане

    В Сабаильском районе Баку, на улице Азиза Алиева, произошел пожар в ресторане на первом этаже четырехэтажного жилого дома.

    Как сообщили Report в МЧС, пожарные оперативно потушили возгорание и не допустили его распространения.

    Ресторан и жилой дом удалось защитить от огня. Пострадавших нет.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Сабаильский район
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