В центре Баку произошел пожар в ресторане
Происшествия
- 21 октября, 2026
- 09:51
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В Сабаильском районе Баку, на улице Азиза Алиева, произошел пожар в ресторане на первом этаже четырехэтажного жилого дома.
Как сообщили Report в МЧС, пожарные оперативно потушили возгорание и не допустили его распространения.
Ресторан и жилой дом удалось защитить от огня. Пострадавших нет.
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