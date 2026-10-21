В центре Баку произошел пожар в ресторане

В Сабаильском районе Баку, на улице Азиза Алиева, произошел пожар в ресторане на первом этаже четырехэтажного жилого дома.

Как сообщили Report в МЧС, пожарные оперативно потушили возгорание и не допустили его распространения.

Ресторан и жилой дом удалось защитить от огня. Пострадавших нет.