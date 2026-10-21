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    Bakının mərkəzində restoran yanıb

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 09:45
    Bakının mərkəzində restoran yanıb

    Bakının mərkəzində restoran yanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Səbail rayonu, Əziz Əliyev küçəsində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində dördmərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yerləşən restoranın mətbəxində baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 200kv.m. olan restoranın mətbəxində sobada yağ qalıqları yanıb.

    Restoran və yaşayış binası yanğından mühafizə olunub.

    Xəsarət alan olmayıb.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Səbail rayonu
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    В центре Баку произошел пожар в ресторане
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