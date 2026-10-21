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    Посол: ЕС работает над привлечением европейских инвестиций в стратегические секторы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 10:19
    Посол: ЕС работает над привлечением европейских инвестиций в стратегические секторы Азербайджана

    Делегация Европейского союза в Азербайджане совместно с Европейской комиссией работает над привлечением частных европейских инвестиций в стратегические отрасли страны.

    Как сообщает Report, об этом посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич заявила на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    "Мы хорошо понимаем, что предсказуемые условия для инвестиций и равные условия конкуренции имеют особое значение для европейских компаний, заинтересованных во вложении средств в Азербайджан", - отметила она.

    По словам посла, ранее в октябре Европейская комиссия организовала в Брюсселе круглый стол ЕС-Азербайджан по вопросам чистой энергетики с участием европейских деловых ассоциаций.

    "Европейский союз остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а энергетика по-прежнему играет центральную роль в нашем сотрудничестве. Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов для ЕС, в частности благодаря Южному газовому коридору", - подчеркнула Куюнджич.

    Она отметила, что сотрудничество между Евросоюзом и Азербайджаном охватывает все больше направлений, включая развитие Транскаспийского транспортного маршрута (Средний коридор).

    "Транскаспийский коридор обладает значительным потенциалом для укрепления торговых связей, развития логистики и транспортной взаимосвязанности между Европой и Азией", - сказала посол.

    Куюнджич также напомнила, что в этом году отмечается 30-летие сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном.

    По ее словам, стороны официально возобновили переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, призванному модернизировать двусторонние отношения и заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1999 года.

    "Мы уже провели два конструктивных раунда переговоров - один в Брюсселе, другой в Баку. Этот процесс продолжается", - добавила посол.

    Марияна Куюнджич Отношения Азербайджан-ЕС Средний коридор Европейский союз (ЕС)
    Səfir: "Avropa investisiyalarının Azərbaycanın strateji sektorlarına cəlb edilməsi üzərində işləyirik"
    Ambassador: EU working to attract European investment into Azerbaijan's strategic sectors
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