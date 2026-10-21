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    Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $120

    Энергетика
    • 21 октября, 2026
    • 10:11
    Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $120

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,15, или 0,97%, и составила $119,68.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $118,13 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $1,54, или 1,43%, до $109,21.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Цена на нефть Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 120 dollara yaxınlaşıb
    Azeri Light crude sells for 119.68 per barrel
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