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    В Лерике мужчина погиб при попытке скрыться от полиции

    Происшествия
    • 21 октября, 2026
    • 10:03
    В Лерике мужчина погиб при попытке скрыться от полиции

    В ночь на 20 октября в горной местности Лерикского района мужчина погиб, упав со скалы в ущелье при попытке скрыться от полиции.

    Как сообщает южное бюро Report со ссылкой на региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), правоохранители выявили трех человек, незаконно искавших золото. При задержании они оказали сопротивление и попытались убежать. Р. Сафаров упал в ущелье и скончался от полученных травм, Э. Керимов был задержан.

    На месте происшествия обнаружены и изъяты колюще-режущие предметы, а также самодельное взрывное устройство, похожее на динамит.

    Поиски третьего участника группы продолжаются.

    Несчастный случай Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Лерик
    Lerikdə dəfinə axtaran şəxs dərəyə yıxılaraq ölüb
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    В Лерике мужчина погиб при попытке скрыться от полиции
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