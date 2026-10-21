В Лерике мужчина погиб при попытке скрыться от полиции
Происшествия
- 21 октября, 2026
- 10:03
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В ночь на 20 октября в горной местности Лерикского района мужчина погиб, упав со скалы в ущелье при попытке скрыться от полиции.
Как сообщает южное бюро Report со ссылкой на региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), правоохранители выявили трех человек, незаконно искавших золото. При задержании они оказали сопротивление и попытались убежать. Р. Сафаров упал в ущелье и скончался от полученных травм, Э. Керимов был задержан.
На месте происшествия обнаружены и изъяты колюще-режущие предметы, а также самодельное взрывное устройство, похожее на динамит.
Поиски третьего участника группы продолжаются.
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