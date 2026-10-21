В Лерике мужчина погиб при попытке скрыться от полиции

В ночь на 20 октября в горной местности Лерикского района мужчина погиб, упав со скалы в ущелье при попытке скрыться от полиции.

Как сообщает южное бюро Report со ссылкой на региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), правоохранители выявили трех человек, незаконно искавших золото. При задержании они оказали сопротивление и попытались убежать. Р. Сафаров упал в ущелье и скончался от полученных травм, Э. Керимов был задержан.

На месте происшествия обнаружены и изъяты колюще-режущие предметы, а также самодельное взрывное устройство, похожее на динамит.

Поиски третьего участника группы продолжаются.