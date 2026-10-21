Микаил Джаббаров едет в Италию с двухдневным визитом

Сегодня начинается двухдневный визит министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Италию.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянскую прессу, в ходе визита его будут сопровождать представители ведущих государственных и частных компаний Азербайджана, включая инвестиционные компании.

В состав делегации входят представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Азербайджанского инвестиционного холдинга, ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ЗАО Baku Steel Company, ООО PASHA Holding, Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) и ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана".