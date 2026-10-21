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    Микаил Джаббаров едет в Италию с двухдневным визитом

    Бизнес
    • 21 октября, 2026
    • 10:07
    Микаил Джаббаров едет в Италию с двухдневным визитом

    Сегодня начинается двухдневный визит министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Италию.

    Как сообщает Report со ссылкой на итальянскую прессу, в ходе визита его будут сопровождать представители ведущих государственных и частных компаний Азербайджана, включая инвестиционные компании.

    В состав делегации входят представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Азербайджанского инвестиционного холдинга, ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ЗАО Baku Steel Company, ООО PASHA Holding, Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) и ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана".

    Микаил Джаббаров Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) ЗАО AzerGold
    Mikayıl Cabbarovun İtaliyaya səfəri başlayır
    Mikayil Jabbarov heading to Italy for two-day visit
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