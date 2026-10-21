İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Mikayıl Cabbarovun İtaliyaya səfəri başlayır

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2026
    • 09:49
    Mikayıl Cabbarovun İtaliyaya səfəri başlayır
    Mikayıl Cabbarov

    Bu gün iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun İtaliyaya iki günlük səfəri başlayır.

    "Report" İtaliya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, səfərdə onu Azərbaycanın aparıcı dövlət və özəl şirkətlərinin, o cümlədən investisiya şirkətlərinin yüksək vəzifəli şəxsləri müşaiyət edəcək.

    Nümayəndə heyətində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR), Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi, "AzerGold" QSC, "Azəralüminium" MMC, "Baku Steel Company" QSC, "PAŞA Holdinq" MMC, nazirlik yanında Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi (4SİM) və "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC təmsil olunur.

    Xatırladaq ki, bu ilin mayında SOCAR "Italiana Petroli" (IP) şirkətinin səhm paketinin 99,82 %-ni "API Holding"dən satın alıb. Son nəticədə ilin I yarısının yekununda Azərbaycanın İtaliyaya birbaşa investisiya qoyuluşu 3 miyard 245,6 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 309,4 dəfə çoxdur. Bu ölkənin birbaşa xarici investisiyalarda xüsusi çəkisi isə 0,8 %-dən 64,9 %-ə yüksəlib.

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanla İtaliya arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri təxminən 9,2 milyard ABŞ dolları olub. Bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2 % çoxdur. Bunun təxminən 8,8 milyard dolları (+3 %) ixracın, 400 milyon dolları (+6,6 %) isə idxalın payına düşüb.

    Mikayıl Cabbarov Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) AzerGold QSC İtaliya
    Микаил Джаббаров едет в Италию с двухдневным визитом
    Mikayil Jabbarov heading to Italy for two-day visit
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:39
    Video
    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotlarının birgə taktiki-uçuş təlimi başa çatıb
    Hərbi
    10:37
    Foto
    Dövlət Xidməti Masallıda gənclər üçün tədbirlər keçirib
    Daxili siyasət
    10:37
    Aytən Axundova: "Liman və konteyner avadanlıqları ilə bağlı çatışmazlıqlar qalır"
    İnfrastruktur
    10:28
    Avropa şirkətlərinin 57 %-i Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyəti qənaətbəxş sayır
    Biznes
    10:24
    Səfir: "Avropa investisiyalarının Azərbaycanın strateji sektorlarına cəlb edilməsi üzərində işləyirik"
    Xarici siyasət
    10:23
    Süni intellekt savadlılığı proqramı 7 000-dən çox vətəndaşı əhatə edib
    Sosial müdafiə
    10:22
    ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıb
    Digər
    10:18
    "AFchamber": Orta Dəhlizin inkişafı üçün sağlam biznes mühiti lazımdır
    İnfrastruktur
    10:14
    Ermənistanda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi 14 nəfəri saxlayıb
    Region
    Bütün Xəbər Lenti