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    Нефть марки Brent подорожала до $110,2 за баррель

    Энергетика
    • 21 октября, 2026
    • 09:47
    Нефть марки Brent подорожала до $110,2 за баррель

    Цены на нефть выросли на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,3%) до $110,2 за баррель.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подорожали на $1,14 (1,17%), до $98,96 за баррель.

    Накануне цены на нефть снизились благодаря надеждам на возобновление дипломатических усилий в урегулировании конфликта США и Ирана после появления информации о встрече президента Ирана Масуда Пезешкиана с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром.

    Рынок ждет еженедельного отчета о запасах от Минэнерго США, он будет обнародован позднее. По оценкам Американского института нефти, запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе снизились неделе на 4,93 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей.

    Масуд Пезешкиан Эскалация на Ближнем Востоке Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
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