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    В Армении 14 человек арестованы и доставлены в Антикоррупционный комитет

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 10:06
    В Армении 14 человек арестованы и доставлены в Антикоррупционный комитет

    В Степанаване (Армения) 14 человек задержаны и доставлены в Антикоррупционный комитет.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    "Обыски и другие процессуальные действия проводятся в рамках уголовного производства, осуществляемого в Антикоррупционном комитете. Задержаны 14 человек. В случае необходимости будет предоставлена дополнительная информация", – отметили в комитете.

    Утром 21 октября депутат от одноименной фракции "Сильная Армения" Андраник Геворгян сообщил, что в Степанаване проходят масштабные обыски и задержания сторонников одноименной партии.

    Уголовное дело Антикоррупционный комитет Партия Сильная Армения Армения
    Ermənistanda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi 14 nəfəri saxlayıb
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