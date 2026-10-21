В Армении 14 человек арестованы и доставлены в Антикоррупционный комитет

В Степанаване (Армения) 14 человек задержаны и доставлены в Антикоррупционный комитет.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

"Обыски и другие процессуальные действия проводятся в рамках уголовного производства, осуществляемого в Антикоррупционном комитете. Задержаны 14 человек. В случае необходимости будет предоставлена дополнительная информация", – отметили в комитете.

Утром 21 октября депутат от одноименной фракции "Сильная Армения" Андраник Геворгян сообщил, что в Степанаване проходят масштабные обыски и задержания сторонников одноименной партии.