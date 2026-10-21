В Армении 14 человек арестованы и доставлены в Антикоррупционный комитет
В регионе
- 21 октября, 2026
- 10:06
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В Степанаване (Армения) 14 человек задержаны и доставлены в Антикоррупционный комитет.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
"Обыски и другие процессуальные действия проводятся в рамках уголовного производства, осуществляемого в Антикоррупционном комитете. Задержаны 14 человек. В случае необходимости будет предоставлена дополнительная информация", – отметили в комитете.
Утром 21 октября депутат от одноименной фракции "Сильная Армения" Андраник Геворгян сообщил, что в Степанаване проходят масштабные обыски и задержания сторонников одноименной партии.
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