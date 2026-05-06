İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Siyavuş Novruzov: Bakıda "Montin", "Vorovski", "Razin" kimi yer adları yoxdur

    Daxili siyasət
    • 06 may, 2026
    • 14:44
    Siyavuş Novruzov: Bakıda Montin, Vorovski, Razin kimi yer adları yoxdur
    Siyavuş Novruzov

    Bakıda "Montin", "Vorovski", "Razin" kimi yer adları yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov komitənin bugünkü iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, sadəcə, hansısa obyekt müştərilərin onları rahat tapa bilməsi üçün bu köhnə adlardan istifadə edir:

    "Məsələn, reklam edilir ki, tədris kursu "Montin"də yerləşir. Halbuki bu adda yer yoxdur. Mən bunu özüm araşdırmışam. Ümumilikdə, yer adlarının dəyişdirilməsi məsələsini Milli Məclis yanında Toponimiya komissiyası ciddi araşdırır. Əgər ərazinin kökü varsa, axtarıb tapılır. Məsələn, vaxtilə biz Şəmkirdə Çardaqlı kəndini Çənlibel etdik. Halbuki ikisi də türk mənşəlidir. Yəni, kökü müəyyən ediləndən sonra adların dəyişdirilməsi tövsiyə oluna bilər".

    Milli Məclis Siyavuş Novruzov Toponimiya Komissiyası Yer adları

    Son xəbərlər

    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    15:20

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:20

    Məhəmməd Əl-Casir: "IsDB indiyədək Azərbaycandakı layihələrə 1,8 milyard dollar ayırıb"

    Maliyyə
    15:20

    "Aston Villa" Ferran Torresin transferi üzərində işləyir

    Futbol
    15:17

    Bəzi yerlərə intensiv yağış, Şahdağ və Daşkəsənə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    15:10

    AMB: Dollar əmanətlərinin sığortalanma faizinin dəyişməsində maraqlı deyilik

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti