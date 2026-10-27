Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
- 27 oktyabr, 2026
- 19:32
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20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı şəhər birinciliyi keçirilib.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Abşeron Olimpiya Kompleksində təşkil olunan turnirdə 34 klub və idman cəmiyyətindən 200 cüdoçu (162 oğlan, 38 qız) 13 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayıb.
Yekun nəticələrə əsasən, komanda hesabında "Judo Club 2012" (3-1-5) I, "Neftçi" İK (2-3-3) II, "Azəri-Cüdo" İKİB (2-0-1) isə III yeri tutub. Komandalara müvafiq kuboklar təqdim olunub.
Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
48 kq
1. Fatimə Abdullayeva
2. Xədicə Abdullayeva
3. Məxfirə Hüseynova
52 kq
1. Nərmin Ağamirzəzadə
2. Xədicə Namazlı
3. Leyla Əliyeva
4. Gülay Haqverdiyeva
57 kq
1. Tövsiyyə Babayeva
2. Qızılgül Əkbərova
3. Yasəmən Əkbəri
4. Şəfiqə Əhmədova
63 kq
1. Zəhra Hüseynzadə
2. Leyla Məcidova
3. Əsma Manaflı
4. İlahə Əzizzadə
70 kq
1. Lalə Pənahova
2. Mələk Bayramlı
3. Şəbnəm Əhmədova
78 kq
1. Zemfira Əliyeva
2. Zəhra İbadova
Oğlanlar
60 kq
1. Bahadır Feyzullayev
2. Mirxaliq İskəndərov
3. Rüstəm Qasımzadə
4. Ömər Zamanlı
66 kq
1. Kənan Məmmədov
2. İsmayıl Əlipənahov
3. Sənan Piriyev
4. Ümüd Qurbanov
73 kq
1. Sadiq İsgəndərli
2. Nihad Yəhyayev
3. Kənan Rəhimov
4. Yusuf Nəzər
81 kq
1. Əhməd Mehdiyev
2. Amin Mehdiyev
3. Ayxan Ələkbərov
4. Cahandar Haqverdiyev
90 kq
1. Hüseyn Səfərov
2. Osman Səlimov
3. Amir Xəzriyev
4. Qəzənfər Kazımlı
100 kq
1. Tunar Fərzəliyev
2. Raul İmanov
3. Fərid İsmayılov
+100 kq
1. Cavidan Məsimov
2. Əli Vəliyev
3. Elşən Fərzəliyev
4. Ömər Hacıl