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    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 19:32
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib

    20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı şəhər birinciliyi keçirilib.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Abşeron Olimpiya Kompleksində təşkil olunan turnirdə 34 klub və idman cəmiyyətindən 200 cüdoçu (162 oğlan, 38 qız) 13 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayıb.

    Yekun nəticələrə əsasən, komanda hesabında "Judo Club 2012" (3-1-5) I, "Neftçi" İK (2-3-3) II, "Azəri-Cüdo" İKİB (2-0-1) isə III yeri tutub. Komandalara müvafiq kuboklar təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

    Mükafatçıları təqdim edirik:

    Qızlar

    48 kq

    1. Fatimə Abdullayeva

    2. Xədicə Abdullayeva

    3. Məxfirə Hüseynova

    52 kq

    1. Nərmin Ağamirzəzadə

    2. Xədicə Namazlı

    3. Leyla Əliyeva

    4. Gülay Haqverdiyeva

    57 kq

    1. Tövsiyyə Babayeva

    2. Qızılgül Əkbərova

    3. Yasəmən Əkbəri

    4. Şəfiqə Əhmədova

    63 kq

    1. Zəhra Hüseynzadə

    2. Leyla Məcidova

    3. Əsma Manaflı

    4. İlahə Əzizzadə

    70 kq

    1. Lalə Pənahova

    2. Mələk Bayramlı

    3. Şəbnəm Əhmədova

    78 kq

    1. Zemfira Əliyeva

    2. Zəhra İbadova

    Oğlanlar

    60 kq

    1. Bahadır Feyzullayev

    2. Mirxaliq İskəndərov

    3. Rüstəm Qasımzadə

    4. Ömər Zamanlı

    66 kq

    1. Kənan Məmmədov

    2. İsmayıl Əlipənahov

    3. Sənan Piriyev

    4. Ümüd Qurbanov

    73 kq

    1. Sadiq İsgəndərli

    2. Nihad Yəhyayev

    3. Kənan Rəhimov

    4. Yusuf Nəzər

    81 kq

    1. Əhməd Mehdiyev

    2. Amin Mehdiyev

    3. Ayxan Ələkbərov

    4. Cahandar Haqverdiyev

    90 kq

    1. Hüseyn Səfərov

    2. Osman Səlimov

    3. Amir Xəzriyev

    4. Qəzənfər Kazımlı

    100 kq

    1. Tunar Fərzəliyev

    2. Raul İmanov

    3. Fərid İsmayılov

    +100 kq

    1. Cavidan Məsimov

    2. Əli Vəliyev

    3. Elşən Fərzəliyev

    4. Ömər Hacıl

    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
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