    • 06 may, 2026
    • 14:43
    AAA: ABŞ-də benzin İranla münaqişənin başlamasından bəri 1,5 dəfə bahalaşıb

    ABŞ-də benzinin bir qallonu son bir həftə ərzində 0,31 ABŞ dolları bahalaşaraq orta hesabla 4,48 ABŞ dollarına çatıb.

    Bu barədə "Report" ABŞ Avtomobil Assosiasiyasının (AAA) məlumatına istinadən xəbər verir.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hörmüz boğazının açılmasına yönəlmiş "Project Freedom" hərbi əməliyyatının müvəqqəti dayandırıldığını elan etsə də, bu qiymət mayın 6-na olan vəziyyətə görə qeydə alınıb.

    Beləliklə, AAA-nın məlumatına görə, ABŞ-də yanacaq İrana qarşı müharibənin başlanmasından bəri 50 % bahalaşıb.

    Qeyd edək ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatının səbəb olduğu qlobal enerji böhranı Hörmüz boğazının bağlanmasına və neft qiymətlərinin kəskin artmasına gətirib çıxarıb.

    Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Neft qiymətləri Donald Tramp Neftin qiyməti
    AAA: Цены на бензин в США выросли в 1,5 раза по сравнению с началом конфликта с Ираном
    AAA: Gasoline costs 50% more in US than it did before Iran war

